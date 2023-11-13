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Али Масимли: Здоровый темп экономического роста для Азербайджана составляет 5%

Али Масимли: Здоровый темп экономического роста для Азербайджана составляет 5% Депутат Милли Меджлиса Али Масимли назвал темпы экономического роста в Азербайджане относительно низкими по сравнению с мировыми показателями.
Финансы
13 ноября 2023 г. 16:32
Али Масимли: Здоровый темп экономического роста для Азербайджана составляет 5%

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли назвал темпы экономического роста в Азербайджане относительно низкими по сравнению с мировыми показателями.

Как сообщает Report, об этом Масимли сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

Парламентарий отметил, что здоровый темп экономического роста для Азербайджана составляет 5%.

"Этого можно добиться, углубив реформы в стране, предприняв серьезные шаги. Кроме того, необходимо увеличить долю инновационной продукции в производстве, которая в настоящее время составляет 0,5%. Более 90% производства промышленной продукции приходится на Баку и Абшерон", - сказал он.

По словам Масимли, важно создать более перспективные и инновационные предприятия в регионах страны.

"Сегодня темпы экономического роста в Азербайджане относительно низкие по сравнению со средними показателями по миру. Считаю, что Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы перейти от замедленной траектории экономического роста к ускоренной”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: "Azərbaycan üçün sağlam iqtisadi artım tempi 5 % təşkil edir"

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