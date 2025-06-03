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Али Масимли: В Азербайджане не достигнуты цели стратегии по науке и образованию

Али Масимли: В Азербайджане не достигнуты цели стратегии по науке и образованию В Азербайджане не достигнуты цели стратегии по науке и образованию, принятые 10 лет назад.
Финансы
3 июня 2025 г. 13:14
Али Масимли: В Азербайджане не достигнуты цели стратегии по науке и образованию

В Азербайджане не достигнуты цели стратегии по науке и образованию, принятые 10 лет назад.

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли на первом заседании внеочередной сессии парламента.

По его словам, доля расходов на науку в государственном бюджете составляет 0,5%, а доля расходов на образование - 3,5%: "В стратегии была поставлена цель, чтобы к 2020 году средства, выделяемые на науку, достигли 5-6% ВВП, а сейчас этот показатель примерно в 2 раза ниже. При этом ставилась цель, чтобы заработная плата работников образования была выше средней по стране, однако в настоящее время этот показатель низок. Значит, цели, поставленные в стратегии, не выполнены".

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Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: "Elm və təhsilə dair strategiyanın hədəflərinə nail olunmayıb"

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