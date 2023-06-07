Али Масимли: Учетная ставка в Азербайджане не работает

"Если Центральный банк Азербайджана хочет использовать учетную ставку в качестве рычага против инфляции, как это принято в международной практике, то давайте открыто признаем, что у нас этот механизм не работает".

"Если Центральный банк Азербайджана хочет использовать учетную ставку в качестве рычага против инфляции, как это принято в международной практике, то давайте открыто признаем, что у нас этот механизм не работает".

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Если будет осуществлен переход к жесткой монетарной политике в целях предотвращения инфляции, это снизит рост валового внутреннего продукта (ВВП) ниже 1,8%, что создаст дополнительные серьезные проблемы. Инфляция в Азербайджане не полностью связана с монетарными факторами", - отметил он.

Кроме того, по словам депутата, рост среднемесячной заработной платы в Азербайджане в этом году прогнозируется на уровне 10%, а это значит, что в условиях ожидаемой инфляции роста реальных доходов людей не будет: "Повышение заработной платы сможет всего лишь компенсировать инфляцию".