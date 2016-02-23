​Али Масимли: Привлечение теневой экономики к налогам обеспечит вливание в госбюджет дополнительных миллиардов

Баку. 23 февраля.REPORT.AZ/ Вливание в государственный бюджет Азербайджана миллиардов дополнительных средств возможно за счет привлечения теневой экономики к налогам. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Али Масимли в ходе обсуждений на сегодняшнем пленарном заседании парламента поправок в госбюджет на 2016 год: "Бюджет построен так, что это поможет структурным изменениям. Средства в объеме 18,5 млрд. манатов - значительная сумма".

Депутат также отметил, что Центробанк проводит жесткую денежно-кредитную политику в целях снижения инфляции, что в дальнейшем приведет к замедлению развития ненефтяного сектора.

"Жесткая политика "задушит" ненефтяные отрасли и помешает мерам в направлении роста экспортного потенциала за счет ненефтяных сфер. Я призываю Кабинет министров выполнять функции координатора. Жесткая денежная политика может подавить реформы", - подчеркнул А.Масимли.