О нас

Али Масимли: Повышение подоходного налога для микропредпринимателей вызвало недовольство в обществе

Али Масимли: Повышение подоходного налога для микропредпринимателей вызвало недовольство в обществе Повышение налога на прибыль, предусмотренного Налоговым кодексом для микропредпринимателей, с 5% до 20% вызвало недовольство в обществе.
Финансы
1 февраля 2024 г. 12:41
Али Масимли: Повышение подоходного налога для микропредпринимателей вызвало недовольство в обществе

Предусмотренное Налоговым кодексом повышение подоходного налога для микропредпринимателей с 5% до 20% вызвало недовольство в обществе.

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Али Масимли.

"Предлагаю провести мониторинг и пересмотреть это изменение, возобновить предоставление микропредпринимателям 75% скидок. Потому что именно расширение сферы микро- и малого предпринимательства, его позиционирование в Азербайджане на достойном уровне играет важную роль в развитии экономики", - добавил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: "Mikro sahibkarlar üçün gəlir vergisinin artırılması cəmiyyətdə narazılıq yaradıb"

Другие новости из категории

Счетная палата обсудила с международными организациями аудит госпредприятий в Азербайджане
Счетная палата обсудила с международными организациями аудит госпредприятий в Азербайджане
1 февраля 2024 г. 13:54
Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд
Саудовская Аравия планирует доразместить акции Saudi Aramco на $10 млрд
1 февраля 2024 г. 11:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2024)
1 февраля 2024 г. 09:21
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2024)
1 февраля 2024 г. 09:06
Ввоз золота в Гонконг из России в 2023 году вырос в пять раз
Ввоз золота в Гонконг из России в 2023 году вырос в пять раз
1 февраля 2024 г. 04:50
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%
31 января 2024 г. 23:05
Доходы Фонда страхования от безработицы в НАР выросли на 51%
Доходы Фонда страхования от безработицы в НАР выросли на 51%
31 января 2024 г. 19:15
Обязательства Azərsığorta могут быть переданы Qala Sığorta
Обязательства Azərsığorta могут быть переданы Qala Sığorta
31 января 2024 г. 17:49
Китайские акции упали до пятилетнего минимума из-за пессимизма инвесторов
Китайские акции упали до пятилетнего минимума из-за пессимизма инвесторов
31 января 2024 г. 17:44
ОАО Azərsığorta упразднен
ОАО "Azərsığorta" упразднен
31 января 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi