Али Масимли: Повышение подоходного налога для микропредпринимателей вызвало недовольство в обществе

Повышение налога на прибыль, предусмотренного Налоговым кодексом для микропредпринимателей, с 5% до 20% вызвало недовольство в обществе.

Предусмотренное Налоговым кодексом повышение подоходного налога для микропредпринимателей с 5% до 20% вызвало недовольство в обществе.

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Али Масимли.

"Предлагаю провести мониторинг и пересмотреть это изменение, возобновить предоставление микропредпринимателям 75% скидок. Потому что именно расширение сферы микро- и малого предпринимательства, его позиционирование в Азербайджане на достойном уровне играет важную роль в развитии экономики", - добавил депутат.