Али Масимли: На развитие человека выделяется мало средств из госбюджета

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Расходы из государственного бюджета Азербайджана неэффективны и несправедливы".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Али Масимли на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Говоря о законопроекте "О государственном бюджете на 2018 год", депутат расценил заложенные в бюджете высокие расходы на строительство как фактор, открывающий путь к коррупции.

"Только 8,9% средств госбюджета направлено на образование, 1,1% - на науку, 0,6% - на культуру. Из бюджета выделяется мало средств на развитие человека" - добавил он.