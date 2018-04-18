Али Дашдемиров: Bank Respublika обновил как бизнес-стратегию, так и общее видение развития - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Интервью с директором департамента по маркетингу Bank Respublika Али Дашдемировым:

- Вы уже несколько лет являетесь руководителем департамента маркетинга Bank Respublika. Можете рассказать нам, как Вы пришли в этот банк?

- В команде Bank Respublika я уже более 6-ти лет, моя работа с банком началась в рамках маркетингового проекта в 2012 году. Тогда я вел проект аудита маркетинга и репозиционирования бренда на рынке со стороны консалтинговой компании. По завершению нескольких этапов работ, в ходе которых было тесное сотрудничество как с руководством, так и с ведущими структурами банка, я принял приглашение стать членом команды, что в итоге и произошло. Спустя годы команда и сам бренд нашего банка стали для меня по-настоящему родными.

- Последние месяцы Bank Respublika очень активизировался на рынке. Появилось очень много маркетинговых кампаний, акций. С чем это связано?

- Ни для кого не секрет, что последние два года были напряженными для банковского сектора. Изменилось очень много переменных на рынке, что создало необходимость в разработке новых стратегий и подходов в работе.

Само слово кризис означает "поворотный пункт", а это знаменует не что иное, как новые возможности для бизнеса. Используя эти новые возможности, банк обновил как бизнес- стратегию, так и общее видение развития на ближайшие годы. Можно сказать, что активность банка на рынке, которую вы отметили, напрямую связана с изменениями стратегического плана банка.

В рамках проводимых обновлений, уже в конце прошлого года банк утвердил маркетинговый план на текущий год, который подразумевает высокую активность практически по всем направлениям в соответствии с поставленными бизнес-задачами на текущий год. Наша цель - быть одним из лидеров рынка, имея четкие планы действий для этого, которые поддерживаются как местными, так и нашими немецкими акционерами. Для достижения же поставленных целей мы планируем использовать весь креативный потенциал нашей маркетинговой команды и самые современные подходы в рекламе и продвижении.

- Говоря о креативном подходе к рекламе, могли бы Вы рассказать нам про процесс создания рекламной кампании?

- Сама рекламная кампания по сути - это последний этап всего процесса.

До этого происходит разработка условий продукта или акции исходя из потребностей и возможностей рынка, которые определяются маркетингом совместно с бизнес-направлениями. Создание любой кампании начинается с придумывания рекламной концепции и основного посыла. На этом этапе звучит множество и совсем диких идей, также и идей, не относящиеся к теме, но весьма интересных. В итоге выбираем подходящее решение, так что без юмора этот этап не проходит.

Помню одну нашу рекламную концепцию для кредитных карт, где карта представлена в виде мачете, разбивающей кокос на необитаемом острове (ссылка) с текстом - "Наша карта не оставит Вас в беде". Эта реклама была настолько нестандартной и юморной на тот момент, что даже мы сами остерегались утвердить ее. После активных обсуждений концепции с руководством было принято решение запустить рекламу. Рынок принял рекламу на ура, но что самое удивительное для нас - именно эту рекламу представили на одном из международных мероприятий, как одну из самых креативных из банковского сектора. Тогда я убедился, что даже самые дикие на первый взгляд идеи могут стать лучшим твоим результатом и ими нельзя пренебрегать.

- Вы также стали активны в социальных сетях. Есть ли у Вас стратегия по интернет-маркетингу?

- Очень многое уже сказано о роли соцсетей в современном маркетинге, но я еще раз подчеркну этот факт. Самым главным преимуществом социальных сетей для ведения бизнеса является качественная измеримость и реальная возможность задавать желаемый результат в конкретных цифрах, что очень сложно сделать, например, в аутдор или радиорекламе на местном рынке.

Мы определили для себя развитие бренда в социальных сетях приоритетом номер один. Поэтому наша активность в этом направлении будет расти в течении всего этого года в соответствии с нашей СММ-стратегией. У нас в планах представить целый ряд кампаний и предложений для наших подписчиков. Это будут публикации на актуальные темы, информационные блоки, интервью, и, конечно же, конкурсы с ценными призами. Мы стараемся делать контент наших страниц более разнообразным, используя также реалтайм-маркетинг, подхватывая горячие тренды рынка, которые вызывают большой интерес у наших подписчиков.

- Как перемены в экономике повлияли на функцию маркетинга в вашем банке?

- Классический маркетинг-микс в финансовых организациях разбросан по различным подразделениям организации. Маркетинговое же подразделение, в свою очередь, работало по большей части с последними двумя составляющими маркетинг-микса - Место и Продвижение. Последние годы эта ситуация существенно изменилась и маркетинговый департамент все больше вовлекается как в процесс создания продуктов, ценообразования, работы с персоналом, так и другие важные аспекты бизнеса.

С ростом конкуренции на первом плане все больше встают вопросы - "А чего хочет клиент? Как удовлетворить его индивидуальные потребности?". Сегодня все бизнес-процессы в банке строятся исходя именно из потребностей клиентов. Функция же маркетинга в первую очередь заключается в том, чтобы ответить именно на эти вопросы, как на этапе создания продуктов и кампаний, так и в улучшении клиентского опыта в банке. В связи с этими потребностями бизнеса, маркетинг в современном банке - это уже и широкая аналитика, построение жизненных циклов клиентов, работа с большими данными и создание продуктов.

Для функционирования маркетингового направления в соответствии с новыми потребностями организации, важно иметь команду, готовую к новым вызовам. Я очень рад, что с начала этого года мы смогли сформировать одну из самых сильных маркетинговых команд на рынке, совместно с которой ведется интенсивная работа по целому ряду проектов. Это и аналитические проекты, создание рекламных предложений, активная работа со СМИ, а также редизайн основных каналов коммуникаций с клиентами.

Благодаря сильному внутреннему ресурсу, практически все необходимые работы производятся инхаус, что обеспечивает ощутимую гибкость и скорость.

- Какие планы у вас в этом году?

- Если брать в целом банк, главный и постоянный наш девиз – это быть полезными нашим клиентам, делая жизнь еще проще и удобней. Одним из основных направлений является развитие цифрового банкинга, который еще более снизит потребность посещения филиалов банка.

В планах целый ряд интересных предложений для ритейл-клиентов, в том числе переработка и создание новых программ лояльности. С прошлого года мы активно работаем с частными предпринимателями, здесь наша цель - поддержать малый и средний бизнес, дать выгодные условия для ведения своего дела.

Банк также утвердил программу КСО (Корпоративной Социальной Ответственности), в рамках которой реализованы социальные проекты. Предусмотрены и образовательные проекты, о которых банк объявит в ближайшем будущем. Мы очень ценим возможность быть полезными нашим соотечественникам в самых различных сферах и жизненных ситуациях.

- Какие советы Вы хотели бы дать начинающим специалистам?

- Начинающим маркетологам я бы рекомендовал начать изыскания в нашей сфере с таких направлений как психология и социология, так-как весь цикл маркетинга начинается и заканчивается в сознании потребителей. Все остальное будет лишь инструментом для достижения поставленных целей по формированию мнения у потенциального клиента.

Думаю, что самое важное для каждого человека оставаться увлеченным своим делом, только это сможет привести Вас к поставленным целям. Найти свою мотивацию в свое время мне помог известный автор серии книг о мотивации Наполеон Хилл. Уверен, что Ваши читатели также смогут найти нечто для себя в его изданиях.