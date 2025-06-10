Али Асадов: За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено свыше $338 млрд

В экономику Азербайджана за 20 лет было инвестировано $338 млрд.

В экономику Азербайджана за последние 20 лет вложено свыше $338 млрд.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на открытии IV Ташкентского инвестиционного форума.

"Созданная благоприятная инвестиционная среда открывает широкие перспективы и для иностранных инвесторов. Как результат, за последние 20 лет в нашу экономику инвестировано более $338 млрд", - сказал он, добавив, что их большая часть пришлась на иностранные инвестиции.

По его словам, экономика Азербайджана развивается, создана благоприятная инвестиционная среда: "В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, ненефтегазовый сектор увеличился на 6,2%".

Премьер подчеркнул, что внешний долг страны составляет менее 7% ВВП, валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз.

"Предпринимаются меры в области уменьшения налоговой нагрузки, устранения административных барьеров, улучшения правовой базы, защиты прав и интересов инвесторов, неприкосновенности собственности", - подчеркнул глава правительства отметив, что Свободная экономическая зона Алят также предлагает уникальные условия для инвесторов.