О нас

Али Асадов: За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено свыше $338 млрд

Али Асадов: За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено свыше $338 млрд В экономику Азербайджана за 20 лет было инвестировано $338 млрд.
Финансы
10 июня 2025 г. 15:48
Али Асадов: За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено свыше $338 млрд

В экономику Азербайджана за последние 20 лет вложено свыше $338 млрд.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на открытии IV Ташкентского инвестиционного форума.

"Созданная благоприятная инвестиционная среда открывает широкие перспективы и для иностранных инвесторов. Как результат, за последние 20 лет в нашу экономику инвестировано более $338 млрд", - сказал он, добавив, что их большая часть пришлась на иностранные инвестиции.

По его словам, экономика Азербайджана развивается, создана благоприятная инвестиционная среда: "В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, ненефтегазовый сектор увеличился на 6,2%".

Премьер подчеркнул, что внешний долг страны составляет менее 7% ВВП, валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз.

"Предпринимаются меры в области уменьшения налоговой нагрузки, устранения административных барьеров, улучшения правовой базы, защиты прав и интересов инвесторов, неприкосновенности собственности", - подчеркнул глава правительства отметив, что Свободная экономическая зона Алят также предлагает уникальные условия для инвесторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Asadov: Over $338B invested in Azerbaijan's economy over past 20 years
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 338 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
3 июня 2025 г. 22:04
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду
7 июня 2025 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi