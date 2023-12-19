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Али Асадов встретился с региональным вице-президентом IFC

Али Асадов встретился с региональным вице-президентом IFC 19 декабря премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC) во главе с региональным вице-президентом по странам Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Морой.
Финансы
19 декабря 2023 г. 16:01
Али Асадов встретился с региональным вице-президентом IFC

19 декабря премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC) во главе с региональным вице-президентом по странам Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Морой.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече было отмечено, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству со Всемирным банком и структурами, входящими в группу Всемирного банка.

В связи с этим была подчеркнута важность долгосрочного эффективного партнерства с IFC. Было отмечено, что за прошедшее время корпорация оказала поддержку реализации проектов в различных сферах в Азербайджане.

В ходе встречи была дана информация о проделанной работе по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане. Было отмечено, что за прошедшие годы Азербайджан из страны с низким уровнем доходов превратился в страну-донора с высоким уровнем доходов.

На встрече были рассмотрены потенциальные проекты сотрудничества со Всемирным банком, в том числе с IFC, в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with IFC's Regional Vice President
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov IFC-nin regional vitse-prezidenti ilə görüşüb

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