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Али Асадов: Стратегические валютные резервы почти в 14 раз превышают внешний госдолг Азербайджана

Али Асадов: Стратегические валютные резервы почти в 14 раз превышают внешний госдолг Азербайджана Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли отметки в 73 млрд долларов США, что составляет 100% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) на конец текущего года и почти в 14 раз превосходит внешний государственный долг страны.
Финансы
24 сентября 2024 г. 18:41
Али Асадов: Стратегические валютные резервы почти в 14 раз превышают внешний госдолг Азербайджана

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли отметки в 73 млрд долларов США, что составляет 100% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) на конец текущего года и почти в 14 раз превосходит внешний государственный долг страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

"Прямой внешний государственный долг страны находится на низком уровне. На 1 сентября этого года его размер составлял 5,3 млрд долларов, что соответствует 7,5% от ВВП", - подчеркнул А.Асадов.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Strateji valyuta ehtiyatları xarici dövlət borcunu 14 dəfəyə yaxın üstələyir"

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