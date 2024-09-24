Али Асадов: Стратегические валютные резервы почти в 14 раз превышают внешний госдолг Азербайджана

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли отметки в 73 млрд долларов США, что составляет 100% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) на конец текущего года и почти в 14 раз превосходит внешний государственный долг страны.

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли отметки в 73 млрд долларов США, что составляет 100% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) на конец текущего года и почти в 14 раз превосходит внешний государственный долг страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

"Прямой внешний государственный долг страны находится на низком уровне. На 1 сентября этого года его размер составлял 5,3 млрд долларов, что соответствует 7,5% от ВВП", - подчеркнул А.Асадов.