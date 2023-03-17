Али Асадов: Несмотря на глобальные изменения, экономический рост в Азербайджане продолжился

Экономический рост в Азербайджане продолжился, несмотря на изменения в мировой экономике в прошлом году, связанные с глобальной геополитической напряженностью и российско-украинской войной.

Экономический рост в Азербайджане продолжился, несмотря на изменения в мировой экономике в прошлом году, связанные с глобальной геополитической напряженностью и российско-украинской войной.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности правительства в 2022 году на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В 2022 году в стране был произведен валовой внутренний продукт (ВВП) в размере 133,8 млрд манатов. Год запомнился реформами во всех сферах общественной жизни", - сказал Асадов.

"В настоящее время наши валютные резервы составляют 62,5 млрд долларов США", - добавил глава правительства.