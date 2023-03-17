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Али Асадов: Несмотря на глобальные изменения, экономический рост в Азербайджане продолжился

Али Асадов: Несмотря на глобальные изменения, экономический рост в Азербайджане продолжился Экономический рост в Азербайджане продолжился, несмотря на изменения в мировой экономике в прошлом году, связанные с глобальной геополитической напряженностью и российско-украинской войной.
Финансы
17 марта 2023 г. 12:10
Али Асадов: Несмотря на глобальные изменения, экономический рост в Азербайджане продолжился

Экономический рост в Азербайджане продолжился, несмотря на изменения в мировой экономике в прошлом году, связанные с глобальной геополитической напряженностью и российско-украинской войной.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности правительства в 2022 году на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В 2022 году в стране был произведен валовой внутренний продукт (ВВП) в размере 133,8 млрд манатов. Год запомнился реформами во всех сферах общественной жизни", - сказал Асадов.

"В настоящее время наши валютные резервы составляют 62,5 млрд долларов США", - добавил глава правительства.

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Версия на английском языке Ali Asadov: Azerbaijan’s economic growth continued despite global changes
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Qlobal dəyişikliklərə baxmayaraq iqtisadi artımımız davam edib"

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