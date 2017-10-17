Али Агаоглу: SOCAR Capital продолжит поддерживать инвестиционные компании

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В таких развивающихся странах, как Азербайджан, на инвестиционные компании ложится большая нагрузка по развитию рынка капитала.

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу на проходящем в Баку мероприятии "Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы" по случаю годовщины выпуска облигаций SOCAR.

"Когда облигации SOCAR были введены в обращение, мы собрали все инвестиционные компании. Потому что для успешного размещения должно быть сотрудничество между компаниями. SOCAR Capital и впредь продолжит поддерживать инвестиционные компании", - подчеркнул А. Агаоглу.