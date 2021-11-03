Али Агаоглу: 60% новых облигаций SOCAR проданы физическим лицам

На этой неделе Государственная нефтяная компания (SOCAR) осуществила вторую эмиссию облигаций. В обращение выпущены новые облигации SOCAR на сумму 100 млн долларов США.

На этой неделе Государственная нефтяная компания (SOCAR) осуществила вторую эмиссию облигаций. В обращение выпущены новые облигации SOCAR на сумму 100 млн долларов США.

Главный консультант компании по финансовым вопросам Али Агаоглу ответил на вопросы Report по облигациям Госнефтекомпании.

- Как вы оцениваете последние результаты эмиссии облигаций SOCAR?

- Спрос со стороны инвесторов во время первоначальной эмиссии вдвое превышал предложение. В ходе второй мы наблюдали четырехкратное превышение спроса. Опыт первоначальной эмиссии и объем операций с облигациями SOCAR на вторичном рынке дали основание предположить, что спрос будет высоким. Но результат, особенно спрос со стороны частных лиц, превзошел наши ожидания. По сравнению с предыдущей эмиссией спрос в этот раз был выше в 10 раз. На этот раз покупатели на вторичном рынке потребовали более 30% от объема, который они получили от первоначальной эмиссии. В результате 75% физических лиц, участвующих в первой эмиссии, получили долю во второй. Последняя эмиссия была в общей сложности распределена между 761 инвестором. Из них 732 физических, 29 юридических лица. Более 60% облигаций были проданы именно физическим лицам. Их просьба была полностью удовлетворена. Хотя требование юридических лиц составляет 320 млн долларов, мы удовлетворили только 12%. В целом, мы высоко оцениваем результаты эмиссии.

- Как инвесторы в основном приобретали новые облигации?

- Продажи осуществлялись, по большей части, через инвестиционные компании. Мы придаем большое значение центрам Службы ASAN из-за их вклада в просвещение населения и повышение доверия к финансовому сектору. Так, за 5 лет действия первой эмиссии центры Службы ASAN № 1 и 5 оказали большую поддержку желающим или заинтересованным в инвестировании в облигации SOCAR. Граждане ежедневно приходили в эти центры и получали ответы на интересующие их вопросы по облигациям. Это было важно, с одной стороны, с точки зрения повышения финансовой грамотности населения, а с другой стороны, желающие покупать и продавать облигации имели более быстрый доступ к инвестиционным компаниям и банкам.

- Проявили ли интерес иностранные инвесторы к новой эмиссии?

- По сравнению с процентными ставками на внешних финансовых рынках, доходность по облигациям SOCAR значительно выше. Поэтому иностранные инвесторы проявили интерес к обеим эмиссиям. Однако одна из наших целей - содействие развитию финансового рынка путем привлечения на рынок ценных бумаг средств физических лиц, находящихся вне финансового сектора. В то же время прибыль от облигаций SOCAR в первую очередь должны получать граждане Азербайджана. Поэтому иностранные инвесторы могут покупать облигации на вторичном рынке. Вчера первая сделка на вторичном рынке была заключена по 1 020 долларов США. Мы ожидаем роста стоимости облигаций на вторичном рынке, особенно в связи с высоким спросом со стороны юридических лиц.

- На рынке предлагают более высокие проценты по долларовым облигациям. С чем связан высокий спрос именно на облигации SOCAR?

- Первая эмиссия облигаций состоялась в период после двух девальваций и закрытием некоторых банков, когда доверие к финансовому сектору снизилось. Однако тот факт, что эмитентом является SOCAR, обеспечил высокий спрос на облигации. За прошедший период мы внесли большой вклад в восстановление доверия на финансовом рынке, а также упростили процедуры купли-продажи. Если вначале на заключение сделок уходило 2 дня, сейчас это время сократилось до 15-20 минут. Благодаря облигациям SOCAR, рынок корпоративных облигаций заметно оживился. 95% сделок, совершаемых на этом рынке, и 75% от суммы совершаемых операций приходится на наши облигации. Треть выкупивших облигации физических лиц - это женщины. По сравнению с предыдущей эмиссией их число возросло более чем в 3 раза. Женщины обычно инвестируют в более безопасные и менее рискованные финансовые инструменты. Это важный фактор, который характеризует доверие к облигациям SOCAR.

- Удалось ли за период, прошедший с момента первой эмиссии, сформировать конкурентную среду на рынке корпоративных облигаций?

- Раньше наша эмиссия была самой крупной по объему. После нас 10 эмитентов осуществили более 20 выпусков в национальной валюте и долларах. Хотя их общая сумма не превышает 100 млн долларов. Но если рассматривать процесс через широкую призму, то можно увидеть зачатки формирования конкурентной среды на рынке облигаций. Дата выпуска некоторых долларовых облигаций совпадает со временем завершения первой эмиссии облигаций SOCAR. Другие эмитенты даже предлагали более высокие проценты в этот период, чтобы привлечь наших инвесторов. Они побуждают нас развиваться дальше в этом направлении. Недавнее подписание соглашения о сотрудничестве между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), Национальным депозитарным центром и крупнейшими структурами Турции обещает большие перспективы для развития рынка ценных бумаг. Граждане Азербайджана смогут покупать акции и облигации на Стамбульской бирже. Граждане Турции получат возможность сделать то же самое через БФБ. С другой стороны, станет возможным листинг акций и облигаций на обеих биржах. Это откроет широкие возможности для всех.