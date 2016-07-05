​Alfa Insurance и Kapital Menecment будут проданы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выставит на продажу перешедшие под его контроль ОАО Alfa Insurance и ОАО "Инвестиционная компания Kapital Menecment". Об этом сообщил Report исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

А.Джавадов отметил, что эти компании являются дочерними структурами ОАО Texnikabank, который сейчас ликвидируется. Будучи ликвидатором, ADİF не может постоянно управлять этими компаниями. "Обе компании являются активами Texnikabank и, по закону, мы должны их продать физическим или юридическим лицам, чтобы воспользоваться этими активами. Фонд может предпринять меры по оздоровлению данных компаний только в случае необходимости", - заявил он.

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 1 февраля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Texnikabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала (50 млн. манатов), значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

Хотя ликвидатором банка сначала было назначено ООО M.M.M. Perfekt Konsaltinq, затем решением Бакинского административно-экономического суда №1 эти полномочия были переданы ADİF.