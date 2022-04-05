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Альфа-банк: В марте Россия потеряла 3 млрд долларов доходов от продаж Urals

Альфа-банк: В марте Россия потеряла 3 млрд долларов доходов от продаж Urals Россия в марте потеряла 3 млрд долларов США своих нефтяных доходов от продажи нефти из-за дисконта цены на Urals к стоимости Brent.
Финансы
5 апреля 2022 г. 14:52
Альфа-банк: В марте Россия потеряла 3 млрд долларов доходов от продаж Urals

Россия в марте потеряла 3 млрд долларов США своих нефтяных доходов от продажи нефти из-за дисконта цены на Urals к стоимости Brent.

Как сообщает Report со ссылкой Финмаркет, наблюдающееся на российском рынке укрепление рубля выглядит временным на фоне падения доходов РФ от экспорта нефти.

Как полагают экономисты Альфа-банка, рынок с оптимизмом воспринял недавний рост курса рубля до 80-85 руб./1 доллар.

"Мы считаем это движение курса очень неустойчивым и связываем его с периодом налоговых платежей, который традиционно характеризовался повышенными продажами экспортной выручки. При этом Минфин объявил, что в марте российская нефть продавалась с дисконтом в 20% к цене нефти марки Brent, что означает потери экспортных доходов страны на уровне 3 млрд долларов в месяц", - говорится в обзоре банка.

Снижение физических объемов экспорта нефти и металлов, вероятно, приведет к дополнительным потерям в ближайшие месяцы. Мы не исключаем, что из 45 млрд долларов месячных экспортных доходов в январе 2022 года Россия в ближайшие месяцы будет получать только 30 млрд долларов ежемесячно, особенно если продажи нефти из стратегических резервов США приведут к снижению цен на нефть, считают аналитики банка.

Также они ожидают, что российские компании должны будут сильно переплачивать за транспортировку товаров при импорте, в результате чего даже при снижении физических объемов импорта в марте на 50-60% с уровня февраля, в номинальном выражении импорт может остаться на докризисных 25 млрд долларов в месяц.

Минфин России оценил отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема по итогам марта в минус 302 млрд рублей (около 3,5 млрд долларов).

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Версия на английском языке Alfa-Bank: Russia lost $3B in revenue from sales of Urals in March

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