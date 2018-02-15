Алексей Кудрин: Слабый экономический рост после большого кризиса - тревожный сигнал для России

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Россия впервые столкнулась с таким слабым экономическим ростом после кризиса.

Как сообщает Report, об этом рассказал в интервью ТАСС глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в преддверии основного дня Российского инвестиционного форума Сочи – 2018.

"У нас вообще впервые такой низкий отскок после кризиса. После кризиса 1998 года у нас отскок был 10% ВВП, после 2008 и 2009 годов отскок был 4,3%, сейчас - всего 1,5%. Кстати, цена на нефть не самая низкая сейчас, поэтому мы могли бы ждать чего-то большего. Это вообще очень тревожный сигнал. Структурные проблемы накопились", - сказал он.

По его мнению, темп экономического роста останется в пределах 1,5–2%: "Промышленность в некоторые месяцы будет отрицательной, но в целом по году все равно она будет положительной. Нынешний рост не столь уверенный, и вообще потенциал роста, даже в самом лучшем варианте, низкий. Потому что у нас накопились крупные структурные диспропорции и проблемы, которые нужно решать структурными же реформами. Если у нас в стране мало желающих открыть свой бизнес, предпринимателей - боятся, не имеют опыта, не научены, - то это тоже структурная проблема".

"Санкции являются одним из сдерживающих факторов экономического роста. Они по совокупности нам мешают очень сильно. Я бы сказал так: санкции существенно меньше бы мешали, если бы мы все ожидали их снижения или хотя бы не увеличения. Но поскольку есть опасения усиления, это сдерживает инвестиции", - добавил глава ЦСР.