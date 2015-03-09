​Активы Zaminbank выросли на 60%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Активы ОАО Zaminbank выросли в 2014 году на 59,8% и на 1 января текущего года достигли 451,9 млн. манатов. За этот период кредитный портфель банка увеличился на 21,0% и на начало 2015 года составил 319,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, из общего объема кредитного портфеля 79,2 млн. манатов приходится на долю кредитов сроком до 12 месяцев, 240,2 млн. манатов - кредитов сроком более 12 месяцев.

За отчетный период объем потребительского кредитования вырос на 16,2% и составил 170,9 млн. манатов. Автокредитование за данный период сократилось на 13,8%, составив 23,1 млн. манатов.

Доля просроченных кредитов в совокупном объеме кредитного портфеля составляет 4,5% или же 14,2 млн. манатов, что в годовом исчислении больше на 0,8 процентных пункта.

За прошлый год депозитный портфель банка сократился на 19,7% и на 1 января 2015 года составил 43,4 млн. манатов, из них 42,8 млн. манатов приходится на срочные депозиты, 604 тыс. манатов - на депозиты до востребования.

За отчетный период совокупный капитал банка вырос на 12,1% и на 1 января текущего года составил 56,4 млн. манатов, уставный капитал вырос на 13,0%, составив 52,2 млн. манатов.