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Активы страхового сектора Азербайджана выросли более чем на 20% в прошлом году

Активы страхового сектора Азербайджана выросли более чем на 20% в прошлом году Активы страхового сектора Азербайджана на конец 2022 года составили 1 млрд 594 млн манатов.
Финансы
17 марта 2023 г. 11:45
Активы страхового сектора Азербайджана выросли более чем на 20% в прошлом году

Активы страхового сектора Азербайджана на конец 2022 года составили 1 млрд 594 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2022 год.

Согласно документу, это на 20,3% больше, чем на конец 2021 года.

На начало этого года 719 млн манатов или 40% активов сектора составляли инвестиции в ценные бумаги. Это на 35,2% больше, чем на начало прошлого года.

В том числе инвестиции страховщиков в государственные ценные бумаги выросли на 38,3% - до 632 млн манатов, а инвестиции в негосударственные ценные бумаги - на 16% - до 87 млн манатов.

За отчетный период средства на депозитных счетах сектора увеличились на 3,6% и составили 319 млн манатов, прочие активы в денежных средствах - на 15,5% - до 119 млн манатов, прочие активы - на 14,7%, составив 438 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunun aktivləri ötən il 20 %-dən çox artıb

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