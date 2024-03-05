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Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году выросли более чем на 13%

Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году выросли более чем на 13% По состоянию на конец 2023 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 млрд 804 млн манатов.
Финансы
5 марта 2024 г. 15:01
Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году выросли более чем на 13%

По состоянию на конец 2023 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 млрд 804 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

Согласно документу, это на 13,2% больше, чем на конец 2022 года.

В начале текущего года в ценные бумаги инвестировано 952 млн манатов или 52,8% активов сектора, что на 32,4% больше, чем в начале прошлого года.

Вложения страховщиков в государственные ценные бумаги увеличились на 33,2% - до 842 млн манатов, а вложения в негосударственные ценные бумаги - на 26,4% - до 110 млн манатов.

За отчетный период средства сектора на депозитных счетах увеличились на 1,9% - до 325 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunun aktivləri ötən il 13 %-dən çox artıb

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