Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 2%

К концу 2021 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 331 млн манатов.

К концу 2021 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 331 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 1,6% меньше, чем в конце 2020 года.

На начало года 532 млн манатов или 40% активов сектора составили инвестиции в ценные бумаги. Это на 1,1% больше, чем в начале прошлого года.

В том числе инвестиции страховщиков в государственные ценные бумаги выросли на 2,5% - до 457 млн манатов, а инвестиции в негосударственные ценные бумаги снизились на 6,25% - до 75 млн манатов.

За отчетный период средства на депозитных счетах сектора сократились на 1,9% - до 308 млн манатов, прочие активы в денежных средствах - на 15,6% - до 103 млн манатов, прочие активы - на 0,8% - до 388 млн манатов.