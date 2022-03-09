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Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 2%

Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 2% К концу 2021 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 331 млн манатов.
Финансы
9 марта 2022 г. 15:59
Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 2%

К концу 2021 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 331 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 1,6% меньше, чем в конце 2020 года.

На начало года 532 млн манатов или 40% активов сектора составили инвестиции в ценные бумаги. Это на 1,1% больше, чем в начале прошлого года.

В том числе инвестиции страховщиков в государственные ценные бумаги выросли на 2,5% - до 457 млн манатов, а инвестиции в негосударственные ценные бумаги снизились на 6,25% - до 75 млн манатов.

За отчетный период средства на депозитных счетах сектора сократились на 1,9% - до 308 млн манатов, прочие активы в денежных средствах - на 15,6% - до 103 млн манатов, прочие активы - на 0,8% - до 388 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance sector sees 2% decline in assets 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunun aktivləri ötən il 2% azalıb

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