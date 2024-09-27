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Активы страхового сектора Азербайджана приблизились к 2 млрд манатов

Активы страхового сектора Азербайджана приблизились к 2 млрд манатов В первом полугодии текущего года активы страхового сектора Азербайджана увеличились на 5% или 93 млн манатов и достигли 1 млрд 920 млн манатов.
Финансы
27 сентября 2024 г. 10:25
Активы страхового сектора Азербайджана приблизились к 2 млрд манатов

В первом полугодии текущего года активы страхового сектора Азербайджана увеличились на 5% или 93 млн манатов и достигли 1 млрд 920 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года Центрального банка Азербайджана (ЦБА)".

Согласно документу, 49% активов (947 млн манатов) составляют государственные ценные бумаги, 21% (399 млн манатов) - средства банков, 8% (148 млн манатов) - негосударственные ценные бумаги, 7% (125 млн манатов) составляют дебиторская задолженность, а 15% - прочие активы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunun aktivləri 2 milyard manata yaxınlaşıb

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