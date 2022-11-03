Активы обанкротившихся банков в Азербайджане освобождаются от налогов еще на 4 года

Активы банков, находящихся в процессе банкротства в Азербайджане, будут освобождены от уплаты налогов еще на 4 года - до конца 2025 года.

Активы банков, находящихся в процессе банкротства в Азербайджане, будут освобождены от уплаты налогов еще на 4 года - до конца 2025 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям, представление нефункциональных (токсичных) активов в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в рамках резолюций и оздоровительных мероприятий банков, утративших платежеспособность, а также представление активов банка в рамках процедуры банкротства освобождаются от налогообложения с 1 января 2017 года сроком на 9 лет. В настоящее время этот срок составляет 5 лет.