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Активы обанкротившихся банков в Азербайджане освобождаются от налогов еще на 4 года

Активы обанкротившихся банков в Азербайджане освобождаются от налогов еще на 4 года Активы банков, находящихся в процессе банкротства в Азербайджане, будут освобождены от уплаты налогов еще на 4 года - до конца 2025 года.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:29
Активы обанкротившихся банков в Азербайджане освобождаются от налогов еще на 4 года

Активы банков, находящихся в процессе банкротства в Азербайджане, будут освобождены от уплаты налогов еще на 4 года - до конца 2025 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям, представление нефункциональных (токсичных) активов в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в рамках резолюций и оздоровительных мероприятий банков, утративших платежеспособность, а также представление активов банка в рамках процедуры банкротства освобождаются от налогообложения с 1 января 2017 года сроком на 9 лет. В настоящее время этот срок составляет 5 лет.

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Версия на английском языке Assets of bankrupt banks in Azerbaijan exempted from taxes for four more years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müflis olmuş bankın aktivləri daha 4 il vergidən azad edilir

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