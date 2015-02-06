Активы небанковских организаций в Азербайджане выросли на 20%

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Совокупные активы действующих в Азербайджане небанковских кредитных организаций в годовом исчислении выросли на 20,01% и на 1 января 2015 года достигли 650,6 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой Центральный банк, из них 69,65 млн. манатов (10,7%) приходится на долю кредитных союзов, 550,65 млн. манатов (84,6%) - кредитных организаций, финансируемых международными гуманитарными структурами, 30,31 млн. манатов (4,7%) - других небанковских кредитных организаций.

Годовой прирост активов кредитных союзов составил 29,46%, кредитных организаций, финансируемых международными гуманитарными структурами, - 20,37%. Активы же небанковских кредитных организаций сократились на 1,75%.

За прошедший год суммарный уставный капитал небанковских кредитных организаций вырос на 7,56% и составил 89,03 млн. манатов. Из них 26,28 млн. манатов приходится на долю кредитных союзов, 50,02 млн. манатов - кредитных организаций, финансируемых международными гуманитарными структурами, 12,72 млн. манатов - других организаций, что по сравнению с итогами 2013 года означает соответственно рост на 22,01% и 17,64%, и сокращение на 32,01%.

На 1 января текущего года число действующих в Азербайджане филиалов небанковских кредитных организаций составило 224 единицы.

Отметим, что совокупные активы действующих в Азербайджане банков в 2014 году выросли на 23,53% и по состоянию на 1 января 2015 года достигли 25,183 млрд. манатов, из которых 68% приходится на долю кредитного портфеля.