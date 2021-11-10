Активы Нацфонда Казахстана превысили 55 млрд долларов

Инвестиционный доход Национального фонда восстановился после коррекции рынков.

Инвестиционный доход Национального фонда восстановился после коррекции рынков.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

По данным главы Нацбанка, активы Национального фонда на конец октября составили 55,1 млрд долларов США. В октябре было продано 988 млн долларов США для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 428 млрд тенге.

«Поступления в Нацфонд в октябре составили 103 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 163 млн долларов США. Инвестиционный доход Нацфонда за октябрь восстановился после коррекции рынка и составил 871 млн долларов США преимущественно за счет роста акций и золота. За счет сбалансированной аллокации активов Нацфонда инвестдоход с начала года восстановился и составил 2 млрд долларов США, или 3,44%», - сказал в ходе заседания правительства Ерболат Досаев.

Также по данным Нацбанка, золотовалютные резервы на конец октября составили 35,8 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 307 млн долларов США .

«Портфель золота вырос на 1,2 млрд долларов США за счет роста цены на золото на 3,8%, до 1 796 долларов США за унцию. Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 854 млн долларов США преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах БВУ. Всего валовые международные резервы составили 90,9 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 354 млн долларов США», - пояснил глава Нацбанка.