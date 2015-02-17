​Активы МБА-Грузия за год увеличились на 21%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Активы МБА-Грузия, являющегося дочерним банком Международного банка Азербайджана (МБА), по состоянию на конец 2014 года составили 145,9 млн. лари (приблизительно 72,95 млн. долларов США), что на 20,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на МБА, кредитный портфель банка увеличился в годовом исчислении на 10,3% и по состоянию на 1 января 2015 года составил 91,8 млн. лари (45,9 млн. долларов США). Портфель срочных депозитов МБА-Грузия за последний год увеличился в 2 раза и достиг 14,75 млн. лари (7,375 млн. долларов США).

Совокупный капитал банка увеличился за год и по состоянию на начало текущего года составил 40,7 млн. лари (20,35 млн. долларов США). Акционерный капитал банка на отчетную дату составил 27,5 млн. лари (13,75 млн. долларов США).

Чистая прибыль МБА-Грузия по итогам 2014 года составила 2,08 млн. лари (1,04 млн. долларов США).

Отметим, что МБА-Грузия прошел государственную и налоговую регистрацию в 2006 году, в феврале 2007 года Национальный банк Грузии выдал МБА-Грузия лицензию на начало банковских операций.