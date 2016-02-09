Активы Kapital Bank выросли на 47%

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank обнародовал отчет по итогам IV квартала 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт банка, активы банка за последний квартал в годовом исчислении выросли на 46,9% и достигли 2 019,881 млн. манатов.

Объем выданных клиентам кредитов в IV квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 68,6% и составил 1 161,637 млн. манатов. За отчетный период объем депозитов вырос на 72,2% и составил 1 045,547 млн. манатов.

По итогам квартала обязательства банка перед Центробанком Азербайджана сократились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Так, объем обязательств в размере 199,727 млн. манатов на конец прошлого года сократился на 48,4% и составил 103 млн. манатов.

За отчетный период коэффициент адекватности капитала первого уровня Kapital Bank составил 14,7%, что превышает норму на 5%. Коэффициент адекватности совокупного капитала составил 19,5% (норма - 10%).