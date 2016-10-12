Активы Госнефтефонда Азербайджана выросли на 7%

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На 1 октября этого года активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) возросли на 6,7% по сравнению с показателем на начало 2016 года (33 574,1 млн. долларов) и составили 35 822,1 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, в долларовом выражении 33 949,6 млн. долларов (94,77%) этих средств приходится на инвестиционный портфель, 1 872,5 млн. долларов – на манатные счета.

Ш.Мовсумов отметил, что за январь-сентябрь этого года бюджетные доходы ГНФАР составили 6 618,6 млн. манатов, бюджетные расходы - 3 823,1 млн. манатов. За отчетный период доходы фонда на нефтегазовых контрактах составили 5 883,8 млн. манатов, в том числе, доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 5 867,0 млн. манатов, бонусные выплаты - 0,1 млн. манатов, транзитные доходы - 13,4 млн. манатов, поакровые платежи - 3,3 млн. манатов.

"За отчетный период фонд заработал на управлении средствами 734,8 6 млн. манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 2 612,3 млн. манатов. Объем трансферта в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2016 год равен 3 260,0 млн. манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 73,8 млн. манатов, на проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 39,1 млн. манатов. ГНФАР выделил 48,6 млн. манатов на проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - сообщил исполнительный директор фонда.

По словам Ш.Мовсумова, на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" потрачено 20,8 млн. манатов, на реализацию проекта Южный газовый коридор выделено 241,9 млн. манатов, финансирование доли участия Азербайджана в проекте НПЗ STAR - 127,0 млн. манатов. В то же время, расходы, связанные с управлением ГНФАР в 2016 году, составили 11,9 млн. манатов.