Активы Госнефтефонда Азербайджана сократились

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по сравнению с показателем на начало 2016 года (33 574,1 млн долларов) сократились на 1,27% и на 1 января 2017 года составили 33 147 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

По информации, несмотря на то, что доходы превысили расходы, активы фонда сократились на фоне ослабления курсов евро, фунта стерлингов, турецкой лиры и китайского юаня по отношению к доллару США.