Активы Госнефтефонда Азербайджана по итогам 2024г превысили $60 млрд

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2024 году выросли на 7,1% - до $60 млрд 31,4 млн на 1 января текущего года.

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2024 году выросли на 7,1% - до $60 млрд 31,4 млн на 1 января текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные фонда.

Доходы ГНФАР в 2024 году составили 18 млрд 39 млн манатов, расходы - 12 млрд 896,4 млн манатов.

В 2024 году доходы ГНФАР, связанные с реализацией нефтегазовых соглашений, составили 12 млрд 243,7 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 11 млрд 461,4 млн манатов, бонусные платежи - 778,2 млн манатов, транзитные доходы - 0,5 млн манатов, поакровые платежи - 3,6 млн манатов.

Инвестиционный доход ГНФАР от управления средствами фонда составил 5 млрд 795,3 млн манатов, а доходность инвестиционного портфеля составила 6%.

В структуре расходов в 2024 году трансферты в госбюджет составили 12 млрд 781 млн манатов.

Кроме этого, на финансирование "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" было направлено 34 млн манатов, а на финансирование "Госпрограммы по обучению молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях на 2022-2028 годы" - 47,3 млн манатов.

За 2024 год расходы на управление ГНФАР составили 34,1 млн манатов.

Внебюджетные доходы ГНФАР от курсовой разницы за отчетный период составил 1 млрд 592,2 млн манатов.

В 2024 году рост активов был обеспечен за счет доходов от управления средствами ГНФАР, включая внебюджетные доходы.

"Положительная тенденция на фондовых рынках, наблюдавшаяся в течение года, сохранилась и в четвертом квартале, что внесло вклад в рост активов фонда. Причинами этого можно назвать продолжающийся рост рыночной стоимости крупных технологических компаний и ожидания инвесторов относительно благоприятной бизнес-среды, которая может положительно повлиять на прибыльность компаний после выборов в США", - отмечает фонд.

В то же время, несмотря на продолжающееся снижение процентных ставок ведущими центральными банками, в четвертом квартале наблюдался рост доходности государственных облигаций. Рост доходности наблюдался в основном по долгосрочным государственным облигациям США.

Несмотря на замедление роста цен на золото в четвертом квартале, этот актив внес значительный вклад во внебюджетные доходы фонда в 2024 году. "Высокие геополитические риски, проведение выборов во многих странах в течение года и растущий спрос со стороны центральных банков являлись основными факторами, обусловившими рост цен на золото в 2024 году", - подчеркивает ГНФАР.