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Активы Госнефтефонда Азербайджана достигли 44 млрд долларов

Активы Госнефтефонда Азербайджана достигли 44 млрд долларов В 2020 году бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 9 360,8 млн манатов, а расходы - 12 425,3 млн манатов
Финансы
22 января 2021 г. 18:10
Активы Госнефтефонда Азербайджана достигли 44 млрд долларов

В 2020 году бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 9 360,8 млн манатов, а расходы - 12 425,3 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 7 382,2 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 6 587,3 млн манатов, бонусные выплаты - 767,8 млн манатов, поакровые выплаты – 6,7 млн манатов, транзитные доходы – 20,4 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 1 978,6 млн манатов. Внебюджетные расходы фонда из-за изменения курса валют составили 3 473,9 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2020 год составил 12 200 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 200 млн манатов, “Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы” – 4,1 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 21,2 млн манатов.

Активы ГНФАР возросли по сравнению с началом года на 0,6% и составили 43 564,3 млн долларов США.

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