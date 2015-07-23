​Активы ГНФАР сократились на 3,5%

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с начала года сократились на 3,56% и по состоянию на 1 июля составили 35 783,3 млн. долларов США.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГНФАР.

Объем активов на начало года составлял 37 104,1 млн. долларов США.

Как сообщили в ГНФАР, причины сокращения валютных средств с начала года связаны с возникшей за счет изменения курса валют разницей.