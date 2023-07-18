Активы ГНФАР приблизились к 55 млрд долларов

В первом полугодии этого года активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) выросли на 12% и на 1 июля составили 54 млрд 915,1 млн долларов США.

В первом полугодии этого года активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) выросли на 12% и на 1 июля составили 54 млрд 915,1 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

Согласно информации, в январе-июне бюджетные доходы ГНФАР составили 11 млрд 701,4 млн манатов, а бюджетные расходы - 2 млрд 680,8 млн манатов.

За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 8 млрд 624,3 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 7 млрд 854,6 млн манатов, бонусные выплаты - 765,3 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов. Фонд заработал на управлении средствами 3 млрд 77,1 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 977,6 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2023 год составил 2 млрд 661 млн манатов. На финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" направлено 5,2 млн манатов.