Активы ГНФАР превысили 58 млрд долларов

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 1 июля выросли на 3,4% по сравнению с началом года и составили 58 млрд 000,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

В январе-июне бюджетные доходы ГНФАР составили 9 млрд 254,9 млн манатов, а расходы - 6 млрд 414,4 млн манатов.

За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 6 млрд 436,5 млн манатов. Фонд заработал на управлении средствами 2 млрд 818,4 млн манатов.