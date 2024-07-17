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Активы ГНФАР превысили 58 млрд долларов

Активы ГНФАР превысили 58 млрд долларов
Финансы
17 июля 2024 г. 13:26
Активы ГНФАР превысили 58 млрд долларов

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 1 июля выросли на 3,4% по сравнению с началом года и составили 58 млрд 000,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

В январе-июне бюджетные доходы ГНФАР составили 9 млрд 254,9 млн манатов, а расходы - 6 млрд 414,4 млн манатов.

За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 6 млрд 436,5 млн манатов. Фонд заработал на управлении средствами 2 млрд 818,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF-in aktivləri 58 milyard dollara çatıb

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