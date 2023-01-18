Активы ГНФАР превысили 49 миллиардов долларов

В 2022 году активы государственного нефтяного фонда (ГНФАР) выросли на 8,9% и на 1 января этого года составили 49 033,6 млн долларов США.

В 2022 году активы государственного нефтяного фонда (ГНФАР) выросли на 8,9% и на 1 января этого года составили 49 033,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно отчету, в прошлом году доходы бюджета ГНФАР составили 9 586 миллионов долларов США, расходы бюджета - 4 699 миллионов долларов США.

За январь-декабрь 2022 года доходы ГНФАР от реализации нефтегазовых соглашений составили 20 480,4 млн манатов, в том числе прибыль от реализации нефти и газа - 19 698,9 млн манатов, бонусные выплаты - 768,7 млн манатов, транзитные доходы - 7,2 млн манатов, расчетные выплаты - 5,6 млн манатов.