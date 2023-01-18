О нас

Активы ГНФАР превысили 49 миллиардов долларов

Активы ГНФАР превысили 49 миллиардов долларов В 2022 году активы государственного нефтяного фонда (ГНФАР) выросли на 8,9% и на 1 января этого года составили 49 033,6 млн долларов США.
Финансы
18 января 2023 г. 18:59
Активы ГНФАР превысили 49 миллиардов долларов

В 2022 году активы государственного нефтяного фонда (ГНФАР) выросли на 8,9% и на 1 января этого года составили 49 033,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно отчету, в прошлом году доходы бюджета ГНФАР составили 9 586 миллионов долларов США, расходы бюджета - 4 699 миллионов долларов США.

За январь-декабрь 2022 года доходы ГНФАР от реализации нефтегазовых соглашений составили 20 480,4 млн манатов, в том числе прибыль от реализации нефти и газа - 19 698,9 млн манатов, бонусные выплаты - 768,7 млн манатов, транзитные доходы - 7,2 млн манатов, расчетные выплаты - 5,6 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF-in aktivləri 49 milyard dolları keçib

Другие новости из категории

Чистая прибыль Международного банка Азербайджана выросла на 22%
Чистая прибыль Международного банка Азербайджана выросла на 22%
18 января 2023 г. 18:30
Криптовалютная биржа Coinbase уйдет из Японии в феврале
Криптовалютная биржа Coinbase уйдет из Японии в феврале
18 января 2023 г. 16:46
Изменилось распределение долей акционеров банка Азербайджана
Изменилось распределение долей акционеров банка Азербайджана
18 января 2023 г. 16:09
Может ли возродиться лизинговый рынок в Азербайджане?
Может ли возродиться лизинговый рынок в Азербайджане?
18 января 2023 г. 13:32
ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев
ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев
18 января 2023 г. 11:47
В Центральном банке Азербайджана произведено новое назначение
В Центральном банке Азербайджана произведено новое назначение
18 января 2023 г. 11:38
Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США
Золото подешевело перед выходом данных о промпроизводстве в США
18 января 2023 г. 10:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)
18 января 2023 г. 09:39
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.01.2023)
18 января 2023 г. 09:11
Центробанк Азербайджана: Будут рассмотрены укрепления долговой устойчивости
Центробанк Азербайджана: Будут рассмотрены укрепления долговой устойчивости
18 января 2023 г. 00:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi