Активы ГНФАР превысили 45 миллиардов долларов

На 1 января текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 45 025,1 млн долларов США, что на 3,35% больше, чем на 1 января прошлого года.

На 1 января текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 45 025,1 млн долларов США, что на 3,35% больше, чем на 1 января прошлого года.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно информации, рост активов произошел за счет доходов бюджета ГНФАР, в том числе в результате управления средствами. Самая высокая доходность за соответствующий период наблюдалась в портфеле акций, при этом по каждому виду активов инвестиционного портфеля была зафиксирована положительная доходность.

С момента создания доход фонда в рамках инвестиционной деятельности составил 10,2 млрд долларов, из которых 8,9 миллиарда долларов было получено за последние 10 лет.

В 2021 году доходы бюджета ГНФАР составили 15 985,6 млн манатов, расходы бюджета - 11 382,7 млн манатов.