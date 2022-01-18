О нас
Report Georgia
Аудио новости

Активы ГНФАР превысили 45 миллиардов долларов

Активы ГНФАР превысили 45 миллиардов долларов На 1 января текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 45 025,1 млн долларов США, что на 3,35% больше, чем на 1 января прошлого года.
Финансы
18 января 2022 г. 18:17
Активы ГНФАР превысили 45 миллиардов долларов

На 1 января текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 45 025,1 млн долларов США, что на 3,35% больше, чем на 1 января прошлого года.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно информации, рост активов произошел за счет доходов бюджета ГНФАР, в том числе в результате управления средствами. Самая высокая доходность за соответствующий период наблюдалась в портфеле акций, при этом по каждому виду активов инвестиционного портфеля была зафиксирована положительная доходность.

С момента создания доход фонда в рамках инвестиционной деятельности составил 10,2 млрд долларов, из которых 8,9 миллиарда долларов было получено за последние 10 лет.

В 2021 году доходы бюджета ГНФАР составили 15 985,6 млн манатов, расходы бюджета - 11 382,7 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF-in aktivləri 45 milyard dolları keçib

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
12 января 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi