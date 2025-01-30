Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%

По состоянию на 1 января этого 2025 активы банковского сектора Азербайджана составили 53 млрд 1,4 млн манатов, что на 7,8% больше по сравнению с 1 января 2024 года.

По состоянию на 1 января этого 2025 активы банковского сектора Азербайджана составили 53 млрд 1,4 млн манатов, что на 7,8% больше по сравнению с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 25 млрд 925,2 млн манатов от активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 18,7%, а доля кредитов в активах увеличилась с 44,4% до 48,9%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 7,6% до 46 млрд 383 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 9,1% до 37 млрд 696,6 млн манатов. Из них 14 млрд 299,1 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 23 млрд 397,5 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 13,6%, а средства компаний - на 6,5%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились на 100%. Балансовый капитал сектора вырос на 9,2% и составил 6 млрд 618,4 млн манатов.