Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 12%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 октября этого года составили 50 млрд 840,8 млн манатов.

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 октября этого года составили 50 млрд 840,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,7% больше по сравнению с 1 октября прошлого года.

Кредиты, выданные клиентам, оцениваются в 25 млрд 167,9 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 19,9%, а доля кредитов в активах выросла с 46,1% до 49,5%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 12,7% - до 44 млрд 550 млн манатов. В том числе, депозитный портфель вырос на 12,1% и достиг 36 млрд 58,9 млн манатов, включая 13 млрд 849,1 млн манатов депозиты физических лиц, 22 млрд 209,8 млн манатов - вклады юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 11,5%, компаний - на 12,4%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 2,4 раза и равны 44,8 млн манатов.

Капитализация банковского сектора выросла на 5% и оценивается в 6 млрд 290,8 млн манатов.