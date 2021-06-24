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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8% На 1 июня этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 810,7 млн манатов.
Финансы
24 июня 2021 г. 16:58
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

На 1 июня этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 810,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,2% больше, чем на 1 июня прошлого года.

В структуре активов банков выданные клиентам чистые кредиты составили 13 501 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 3,55%, а доля кредитов в активах упала с 41,7% до 39,9%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 8,8% до 29 058,2 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 10,6% до 22 065,5 млн манатов. Из них 8 478 млн манатов - депозиты физических лиц, а 13 587,5 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 12,3%, а средства компаний в банках - на 9,6%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились примерно на 6,6% и составили 371,3 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 4,2% и составил 4 752,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks see 8% growth in assets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 8% artıb

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