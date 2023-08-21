Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

На 1 августа текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 44 880,3 млн манатов.

На 1 августа текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 44 880,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,9% больше, чем на 1 августа прошлого года.

В структуре активов банков на чистые кредиты, выданные клиентам, пришлось 20 117,3 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 17,6%, а доля кредитов в активах выросла с 40,8% до 44,8%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 7,1% - до 39 041,2 млн манатов, в том числе депозитный портфель на 7,6% - до 31 841,1 млн манатов. Из них 12 429,3 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 19 411,8 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 17,2%, а средства компаний в банках выросли на 2,2%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 2,6 раза и составили 107,7 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 13,6% - до 5 839,1 млн манатов.