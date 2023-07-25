Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

На 1 июля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 218,3 млн манатов.

На 1 июля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 218,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,9% больше, чем на 1 июля прошлого года.

В структуре активов банков на чистые кредиты, выданные клиентам, пришлось 20 062,4 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 17,3%, а доля кредитов в активах выросла с 40,8% до 44,4%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 6,9% - до 39 305,6 млн манатов, в том числе депозитный портфель на 6,9% - до 32 056,7 млн манатов. Из них 12 472,5 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 19 584,2 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 20,2%, а средства компаний в банках сократились на 0,1%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 2,6 раза и составили 107,7 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 14,9% - до 5 912,7 млн манатов.