Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

На 1 июля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 069,9 млн манатов.

На 1 июля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 069,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,3% больше, чем на 1 июля прошлого года.

В структуре активов банков выданные клиентам чистые кредиты составили 13 657,7 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 6,1%, а доля кредитов в активах упала с 42,1% до 41,3%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 8,8%, до 28 220,1 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 14,15%, до 22 125 млн манатов. Из них 8 270,7 млн манатов - депозиты физических лиц, а 13 854,3 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 8,9%, а средства компаний в банках - на 17,5%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились примерно на 3% и составили 371,1 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 5,4% и составил 4 849,8 млн манатов.