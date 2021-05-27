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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 5%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 5% На 1 мая этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 32 796,7 млн манатов.
Финансы
27 мая 2021 г. 15:32
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 5%

На 1 мая этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 32 796,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,9% больше по сравнению с показателем на 1 мая прошлого года.

В структуре активов банков 13 434,9 млн манатов составили выданные клиентам чистые кредиты. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 1,3%, а доля кредитов в активах снизилась с 42,5% до 41%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 5,1% - до 28 065,6 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 7,1% - до 21 362,1 млн манатов. Из них 8 219,9 млн манатов - депозиты физических лиц, а 13 142,2 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 7,3%, а компаний - на 7%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились примерно на 15,3% и составили 371,3 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 3,7% - до 4 731,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 5% artıb

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