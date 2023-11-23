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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 3%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 3% Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 3 % artıb
Финансы
23 ноября 2023 г. 12:52
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 3%

По состоянию на 1 ноября 2023 года активы банковского сектора Азербайджана составили 46 млрд 146,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,3% больше, чем на 1 ноября 2022 года.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 21 млрд 113,2 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,5%, а доля кредитов в активах выросла с 40,9% до 45,8%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 2,6% и достигли 40 млрд 233 млн манатов, депозитный портфель - на 2,8%, до 33 млрд 081,9 млн манатов. Из них 12 млрд 271,1 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 20 млрд 810,8 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 9%, а средства компаний в банках сократились на 0,6%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 2,9 раза и составили 92 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 8,9% и составил 5 млрд 913,6 млн манатов.

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