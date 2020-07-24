Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 2%

Обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана выросли на 84,1%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 июля этого года составили 30 541 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,9% больше по сравнению с показателем на 1 июля прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 12 868,3 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 9,9%, доля кредитов в активах увеличилась с 39,05% до 42,1%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 2,2% и достигли 25 938,4 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 2,9% - до 19 381,7 млн манатов. Из них 7 592,3 млн манатов - депозиты физических лиц, 11 789,4 млн - юридических лиц. За год средства населения в банках сократились на 12,1%, а средства компаний выросли на 15,6%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана выросли на 84,1% и составили 382,4 млн манатов.

Балансовый капитал сектора вырос на 0,1% и составил 4 602,6 млн манатов.