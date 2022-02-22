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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19% На 1 февраля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 37 млрд 982,3 млн манатов.
Финансы
22 февраля 2022 г. 15:22
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 19%

На 1 февраля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 37 млрд 982,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,9% больше по сравнению с показателем на 1 февраля прошлого года.

На выданные клиентам чистые кредиты пришлось 15 632,8 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 19,7%, а доля кредитов в активах выросла с 40,9% до 41,2%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 21% - до 32 954,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 32,9% - до 26 954,0 млн манатов. Из них 9 456,9 млн манатов - депозиты физических лиц, 17 497,1 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 17%, а средства компаний в банках - на 43,3%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 15,2% и составили 317,3 млн манатов, балансковый капитал сектора увеличился на 6,5% и составил 5 028 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks see 19% rise in assets 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 19 % artıb

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