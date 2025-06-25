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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 15%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 15% Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 15%
Финансы
25 июня 2025 г. 11:00
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 15%

По состоянию на 1 июня текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 56 млрд 549,7 млн ​​манатов, что на 15,1% больше, чем на 1 июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 26 млрд 702,1 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 12,6%, а доля кредитов в активах снизилась с 48,3% до 47,2%.

В отчетном периоде обязательства банковского сектора увеличились на 16,05% до 49 млрд 690,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 9,6% до 38 млрд 179,3 млн манатов. Из них 14 млрд 734,2 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 23 млрд 445,1 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 10%, а средства компаний в банках - на 9,4%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА уменьшились в 94,2 раза и составили 0,5 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 8,4% и составил 6 млрд 859,5 млн манатов.

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