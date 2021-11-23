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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 14%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 14% На 1 ноября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 34 963,6 млн манатов.
Финансы
23 ноября 2021 г. 12:08
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 14%

На 1 ноября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 34 963,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,95% больше, чем на 1 ноября прошлого года,

Выданные клиентам чистые кредиты составили 14 819,8 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 12,8%, а доля кредитов в активах снизилась с 42,8% до 42,4%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 15,1%, до 30 028,8 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 23,8%, до 24 026,1 млн манатов. Из них 8 713,8 млн манатов - депозиты физических лиц, 15 312,3 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 12,3 %, а средства компаний в банках - на 31,5%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 1,5% и составили 370,2 млн манатов. Балансовый капитал сектора увеличился на 7,4% и составил 4 934,8 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks see 14% growth in assets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 14 % artıb

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