Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 12,2%

10:07

Активы банковского сектора Азербайджана по состоянию на 1 апреля текущего года составили 54 млрд 855,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,2% больше, чем на 1 апреля 2024 года.

Из них 26 млрд 276,3 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,7%, а доля кредитов в активах увеличилась с 46,4% до 47,9%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 12,6% - до 47 млрд 960,8 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 7,1%, до 37 млрд 293,1 млн манатов. Из них 14 млрд 744,1 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 22 млрд 549 ​​млн манатов — вклады юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 14,6%, а средства предприятий - на 2,8%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились в 94,2 раза - до 0,5 млн манатов, а балансовый капитал сектора увеличился на 9,5% - до 6 млрд 894,9 млн манатов.