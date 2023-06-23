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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 11%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 11% 15:03 По состоянию на 1 июня текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 921,8 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11% больше, чем на 1 июня прошлого года. 19 428,6 млн манатов акт
Финансы
23 июня 2023 г. 15:41
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 11%

По состоянию на 1 июня текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 921,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11% больше, чем на 1 июня прошлого года.

19 428,6 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,1%, а доля кредитов в активах увеличилась с 40,8% до 42,3%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 10,4% до 40 084,6 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 9,9% до 32 678,7 млн манатов. Из них 12 143,0 млн манатов - вклады физических лиц, а 20 535,7 млн манатов - вклады юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 16,9%, а средства компаний в банках выросли на 6,1%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 2,7 раза и составили 107,7 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 14,9% до 5 837,2 млн манатов.

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