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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 11%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 11% На 1 мая текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 54 миллиарда 607,1 миллиона манатов.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:20
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 11%

На 1 мая текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 54 миллиарда 607,1 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,9% больше, чем на 1 мая прошлого года.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 26 млрд 442,6 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 13,9%, а доля кредитов в активах - с 47,2% до 48,4%.

Обязательства банковского сектора выросли на 11% и достигли 47 млрд 625,5 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 3,9% - до 36 млрд 747,5 млн манатов. Из них 14 млрд 547,9 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 22 млрд 199,6 млн манатов - юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 10,1%, а средства компаний в банках - на 0,2%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились в 94,2 раза - до 0,5 млн манатов. Балансовый капитал сектора увеличился на 10,4% и составил 6 млрд 981,6 млн манатов.

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